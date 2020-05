De politie heeft een 35-jarige man uit Diessen aangehouden als verdachte van de aanrandingen op twee jonge meiden in Hulsel en in Casteren. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Ook verdenkt de politie hem van een tweetal pogingen van aanranding in Reusel en Bladel.

De man heeft zich gemeld op het politiebureau in Eersel. Hij wordt ervan verdacht twee meisjes van 13 en 18 te hebben aangerand. De politie hield er sterk rekening mee dat de man opnieuw zou toeslaan.

Aanrandingen in Hulsel en Casteren

Het 13-jarig meisje werd op 15 mei op de Molendijk in Hulsel aangerand. De dader trok haar ter hoogte van een schuilhut mee de bosjes in, waar hij haar knevelde. Hij nam het meisje mee naar een vennetje. Twee voorbijgangers hoorden het meisje gillen en schoten haar te hulp. De dader ging er vandoor.

De 18-jarige vrouw werd op 25 maart het slachtoffer van een aanranding op de Wagenbroeken in Casteren. Dit gebeurde ook in de buurt van een schuilhut.

Na de aanranding in Hulsel deed de politie een oproep voor getuigen. Naar aanleiding daarvan meldden zich nog twee vrouwen, die mogelijk met dezelfde man te maken te hebben gehad.

Huis doorzocht

De politie keek uit naar een blauwe Opel Astra, omdat de verdachte daarin gezien was. Deze auto is in beslag genomen. Daarnaast wordt vandaag ook de woning van de verdachte doorzocht.

Bovenstaande beelden zijn eerder uitgezonden door Hart van Nederland.