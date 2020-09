De politie heeft dinsdag in zijn woonplaats een 28-jarige man uit het Drentse Klazienaveen aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zogeheten kofferbakmoord.

Het lichaam van Ralf Meinema (31) werd vrijdagmorgen 31 maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn auto, een Mercedes 300 SE. De auto hing half in het water langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden.

De verdachte zit volgens de politie in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Anonieme brieven

Volgens de familie van Ralf had hij alleen maar vrienden. Zij weten nog altijd niet waar zij het moeten zoeken. ”Ik mis hem nog altijd,” vertelde de moeder van Ralf in 2018 tegen Hart van Nederland.

Sinds de start van het politieonderzoek zijn er drie anonieme brieven binnengekomen. Over de inhoud is niets bekend gemaakt, maar de schrijver(s) hebben mogelijk belangrijke informatie. Moeder Ingrid deed toen ook een beroep op de anonieme briefschrijver. ‘Hij of zij weet waarschijnlijk meer over de dood van Ralf. Ik wil nu gewoon de feiten horen.”

Tipgeld

De familie van het slachtoffer heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot oplossing van de zaak.

Lees ook: Familie vermoorde Ralf verhoogt tipgeld naar 100.000 euro

Een dergelijk hoge beloning uitgeloofd door nabestaanden is uitzonderlijk. De ouders, broer en zus van Meinema hopen dat het hoge bedrag eindelijk iemand ertoe beweegt om familie of politie te vertellen wat er gebeurd is. ”Het duurt te lang. We vinden daarom als gezin dat er wat extra druk op de ketel moet”, vertelde moeder Ingrid eerder.

Eerdere aanhoudingen

In de zaak, bekend als de kofferbakmoord, zijn eerder aanhoudingen verricht. Een jaar na de moord werd de destijds 39-jarige Hans O. uit Emmen gearresteerd op het woonwagenkamp in de wijk Rietlanden. In deze wijk had een zendmast de telefoon van Meinema voor het laatste aangestraald. O. werd na drie maanden vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs.

Ook de toen 24-jarige neef van O. uit Emmen werd aangehouden maar na enige tijd weer vrijgelaten.

ANP/ Redactie