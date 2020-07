Al 267 schademeldingen binnen na aardbeving bij Loppersum

Na de aardbeving van dinsdag bij het Groningse Loppersum zijn bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 267 schademeldingen binnengekomen. Bij acht van deze meldingen was de situatie mogelijk gevaarlijk.

De aardbeving van dinsdag gebeurde rond 17.15 uur en had volgens het KNMI een kracht van 2,7. Hoeveel schademeldingen een direct gevolg zijn van de beving van gister, is volgens het instituut nog moeilijk te zeggen.

Flinke stijging

Wel is een flinke stijging in het aantal schademeldingen te zien vergeleken met vorige week. Het getal ligt met 267 zo’n zestig procent hoger. Veertig van de meldingen kwamen uit Loppersum of binnen een straal van 10 km rond het epicentrum, dat bij Loppersum lag.

Het IMG is bij vier adressen waar vandaan een melding van een acuut onveilige situatie werd gedaan langs geweest. De meldingen bleken niet gegrond te zijn. Bij de overige vier meldingen wordt zo snel mogelijk inspectie uitgevoerd.