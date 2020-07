2,5 jaar cel voor oplichting door 21-jarige 'bloedprikker'

Een 21-jarige vrouw uit Ede is donderdag veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Ze heeft volgens de rechtbank in Utrecht in oktober vorig jaar oudere mensen opgelicht en bestolen, terwijl ze zich voordeed als zorgmedewerker die bloedonderzoek kwam doen. De 23-jarige medeverdachte uit De Meern, die van minder feiten werd verdacht, kreeg vrijspraak.

De vrouw belde in oktober vorig jaar aan bij woningen van ouderen in Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Eindhoven. Nadat ze de slachtoffers in hun vingers had geprikt, vertelde ze dat hun bloedwaarden niet in orde waren en liet ze de slachtoffers vervolgens met hun pinpas betalen voor medicijnen. Zo bemachtigde ze hun pincodes en pinpassen om daarmee duizenden euro’s te pinnen. Daarmee heeft ze zich schuldig gemaakte aan oplichting en diefstallen. De rechtbank noemt de babbeltruc een nieuw dieptepunt.

De officier van justitie had een gevangenisstraf van vijf jaar tegen de vrouw geëist. De straf is lager uitgevallen, omdat de verdachte wegens onvoldoende bewijs van een aantal oplichtingen en diefstallen is vrijgesproken. De verdachte moet haar verdiensten terugbetalen aan de Staat. Tegen de 23-jarige medeverdachte had het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van vijftien maanden geëist. Hij deed volgens justitie in twee zaken met de vrouw mee, maar is door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

