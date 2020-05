Snelheidsduivel scheurt 241 kilometer per uur met baby op de achterbank

De politie heeft zondagmiddag een onverlaat van de weg geplukt die met 241 kilometer per uur over de snelweg scheurde. Op de achterbank van de auto zat een baby van tien maanden oud.

De man reed op de A2 ter hoogte van Zijderveld, in de provincie Utrecht. Op die weg is, zoals op alle Nederlandse snelwegen tegenwoordig overdag, een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur toegestaan.

241 kilometer

Hij reed duidelijk te hard en na controle door de verkeerspolitie werd een snelheid van maar liefst 241 kilometer per uur gemeten. Na correctie reed de man uiteindelijk 134 kilometer per uur te snel.

Met die snelheid bracht de bestuurder zichzelf en andere weggebruikers in gevaar, maar ook zijn eigen gezin. Op de achterbank van de auto zaten namelijk zijn partner en zijn baby van tien maanden oud.

De politie heeft het rijbewijs van de man ingevorderd en ook zijn auto werd in beslag genomen. Daarnaast heeft de politie een ‘zorgmelding’ gedaan, zo is te lezen in een bericht op Twitter.

Foto: politie Team Verkeer Midden-Nederland