23 processen-verbaal bij controle vakantieverkeer op A4

De politie heeft 23 automobilisten bekeurd bij een grote controle van vakantieverkeer zoals campers, caravans en vouwwagens. De controle werd zaterdag gehouden op het parkeerterrein Peulwijk langs de A4 in de buurt van Delft.

Agenten checkten de technische staat van de vakantievoertuigen, maar ook hoe zwaar ze waren beladen. Als er te veel spullen in een caravan of aanhanger worden gestouwd, kan dat leiden tot ongelukken. Ook werden de verlichting, de remmen, het gewicht en de bandenspanning gecontroleerd, evenals de rij- en kentekenbewijzen.

Het merendeel van de nagekeken voertuigen was in orde en kon de reis vervolgen. In 23 gevallen schreef de politie een proces-verbaal uit, onder meer voor het tonen van een onjuist rijbewijs, te zware belading, gladde banden, het ontbreken van een ‘losbreekinrichting’ (die bijvoorbeeld een aanhanger automatisch afremt zodra de koppeling met de auto wegvalt) en verkeerde achterverlichting.

Tekst & Beeld: ANP