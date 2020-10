20 jaar cel en tbs voor doodschieten van rapper Feis

De rechtbank legt een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging op aan Silfano M. (26) voor het doodschieten van rapper Feis.

De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van de rapper, werd in de nieuwjaarsnacht van 2019 om 4.00 uur ‘s nachts doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer raakte daarbij zwaargewond en overleefde de schietpartij ternauwernood.

Politieagent in opleiding

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de Rotterdammer M. donderdag ook voor een beschieting van een auto in Schiedam met daarin een politieagent in opleiding. Een kogel raakte de bestuurdersstoel.

De opgelegde straf is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie.

ANP