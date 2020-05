Vrijdag keert mijnenjager Zr.Ms. Willemstad terug in Den Helder. Het schip vertrok op 2 februari om zeemijnen op te sporen en met succes: er werden 30 explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog gevonden.

Op dat moment kampte de wereld nog niet met de mondiale uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen en crisis. Toen de situatie rondom het coronavirus tijdens de inzet drastisch veranderde, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen.

Zo ging een aantal oefeningen en havenbezoeken niet door. Normaal worden bemanningsleden van marineschepen die maanden op zee zijn geweest warm onthaald in de marinehaven van Den Helder, maar ook dat gaat nu net even wat anders dan voorheen.

Onderwaterrobot

De Zr.Ms. Willemstad maakte deel uit van de zogenoemde Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) van de NAVO. De explosieven zijn onder meer gevonden met behulp van de nieuwste onderwaterrobot, de REMUS 100 Next Generation.

Op de website van de Koninklijke Marine is te lezen dat de hoofdtaak van mijnenjagers, zoals de Zr.Ms. Willemstad, is het mijnenvrij houden van onder anderen de zee en de kustwateren. Daarnaast beschermen de schepen maritieme eenheden in een mijngevaarlijk gebied door mijnenbestrijdingsoperaties uit te voeren.

Groep mijnenjagers van NAVO

De NAVO heeft met de SNMCMG1 permanent een groep mijnenjagers beschikbaar. De eenheden voeren mijnenjachtoperaties uit en ruimen explosieven, voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Deze projectielen vormen nog altijd een dreiging voor scheepvaart en visserij. De Koninklijke Marine levert continu mijnenjagers aan de NAVO voor snel inzetbare vlootverbanden zoals de SNMCMG1.