19-jarige bekent doodschieten man in Boxmeer

De 19-jarige man die in de nacht van woensdag op donderdag van zijn bed is gelicht in verband met een dodelijke schietpartij in Boxmeer, heeft bij de politie bekend de fatale schoten te hebben afgevuurd. Het slachtoffer is een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Tijdens zijn verhoor verklaarde de opgepakte verdachte dat hij inderdaad de schutter is geweest. Volgens de politie was de aanleiding voor de schietpartij aan de Leeuwerik “een uit de hand gelopen deal met het slachtoffer over verdovende middelen”. Een rechercheteam heeft de woning van de man in het nabijgelegen dorp Vortum-Mullem doorzocht.

