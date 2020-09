Vermist 17-jarig meisje uit Alphen aan de Rijn na zoekactie weer terecht

Het 17-jarige meisje uit Alphen aan de Rijn, dat sinds donderdagmiddag werd vermist, is weer terecht. Donderdagavond werd ze in goede gezondheid aangetroffen, meldt de politie.

Goed nieuws! Het vermiste meisje (#vermissing #Zegerplas #CornelisGeellaan te #AlphenadRijn) is zojuist in goede gezondheid aangetroffen. Hartelijk dank voor uw alertheid en uw medewerking. ^PP — Politie AlphenRijn (@polalphen) September 3, 2020

De tiener was weggelopen uit de instelling waar ze verblijft. Ze zou zijn vertrokken in de richting van recreatiegebied Zegersloot. In de omgeving van dat gebied werd een grote zoekactie op touw gezet, waarbij onder meer met politiepaarden en een politiehelikopter naar het meisje werd gezocht.