Ruim 1600 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Alkmaar, politie houdt twee mannen aan

De politie heeft in Alkmaar ruim 1600 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Twee mannen zitten vast voor het bezitten ervan, meldt de politie. Het gaat om een 33-jarige man uit Heerhugowaard en een 44-jarige inwoner van Alkmaar.

Agenten ontdekten het vuurwerk vorige week donderdag bij een controle van een bestelbus. Ze zagen bij het openen van de achterdeur van de bus grote dozen opgestapeld op pallets. Aan de opschriften van de dozen was al snel te zien wat de mannen vervoerden.

Naar aanleiding van de vondst werd een loods van de mannen aan de Koelmalaan doorzocht. Daar vonden agenten nog een partij illegaal vuurwerk. Dat lag opgeslagen in vijf dozen. Het vuurwerk is door een speciaal bedrijf in beslag genomen en afgevoerd naar een opslaglocatie.

Enkelschotsbuizen en shells

In totaal hadden de mannen 1620 kilo vuurwerk in bezit, waaronder zogenaamde enkelschotsbuizen, batterijen en shells. De mannen zijn hierop direct aangehouden. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het vuurwerk.

Beeld: Politie