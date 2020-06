Het kabinet maakt 25 miljoen euro extra vrij om de veiligheid bij spoorwegovergangen te verbeteren. Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag.

Het grootste deel van het bedrag, 15 miljoen euro, is bedoeld om onbewaakte overgangen op te heffen of te beveiligen. Van Veldhoven kondigde eerder al aan dat spoorwegovergangen zonder slagbomen of waarschuwingslichten uiterlijk eind 2023 verleden tijd moeten zijn.

Anderhalf jaar geleden waren er nog 180 onbewaakte overgangen, daarvan zijn er inmiddels 49 opgeheven of beveiligd. Met het extra geld kunnen snel nog 76 onbewaakte overwegen worden aangepakt. Het totale budget hiervoor komt nu op 80 miljoen euro.

Treinmachinist omgekomen

Vorige maand kwam een machinist om het leven toen een trein bij een onbewaakte overgang in het Drentse Hooghalen op een tractor botste. “Het is belangrijk dat zulke ongevallen worden voorkomen”, vindt de staatssecretaris. De toedracht van dat ongeluk wordt nog onderzocht.

ANP