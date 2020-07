De vakantie van een Nederlands gezin in de Zwitserse Alpen eindigt maandag in een drama. Een 13-jarige jongen valt ‘s middags samen met een 47-jarige Zwitser vijftig meter naar beneden tijdens een bergbeklimming op bergpas Col de Jaman dicht bij de stad Montreux.

Een getuige zag het ongeluk gebeuren en schakelde hulp in. Deze persoon probeerde zelf ook nog om de slachtoffers te helpen. Beide slachtoffers waren al overleden toen de hulpdiensten aankwamen.

Aan elkaar vast

De 13-jarige Nederlandse jongen was met zijn gezin op vakantie in Zwitserland en zat tijdens de bergbeklimming vast aan de 47-jarige Zwitser, die in het gebied woonde. Hierdoor kwamen ze beiden ten val. Wie er als eerst viel, is nog niet bekend. Bergbeklimmers worden wel vaker aan elkaar vastgemaakt.

Een helikopter haalde de lichamen weg uit het gebied. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.

