De Dienst Landelijke Recherche heeft op 1 mei in een verborgen ruimte in een woning in Eindhoven het hoogste bedrag op één locatie ooit gevonden: ruim 12,5 miljoen euro. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De biljetten van 20 tot 500 euro zaten keurig verpakt in boodschappentassen van Zeeman, Action en Albert Heijn. Het gewicht van het pak geld is minstens zo imposant als de hoogte van het bedrag: 255 kilo, schoon aan de haak.

Onderzoek naar witwassen

De politie stuitte op de enorme berg cashgeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Een 35-jarige man is aangehouden. Naast de 12,5 miljoen euro aan contant geld, vond de politie ook twee vuurwapens met munitie, een PGP-telefoon en een geldtelmachine gevonden. Op zowel het geld als de goederen is beslag gelegd.

