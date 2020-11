Slachtoffer (30) schietincident Krugerplein Amsterdam overleden

De 30-jarige man die dinsdagnacht slachtoffer werd van een schietincident op het Krugerplein in Amsterdam is donderdag aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de politie weten. Een onderzoeksteam van de recherche onderzoekt de zaak.

In de omgeving van het Krugerplein heeft de politie dinsdagnacht nog twee verdachten kunnen aanhouden. Het gaat om twee personen van 24 en 21 jaar. Ze komen beiden uit Amsterdam.

Getuigen

De politie laat weten graag in contact te komen met mensen die kort voor, tijdens of na het schietincident iets opvallens gezien of gehoord hebben. Daarnaast zouden ze graag camera- en dashcambeelden willen hebben van het plein tijdens de bewuste nacht.