Ouwehands Dierenpark Rhenen heeft hun wereldberoemde pandajong Fan Xing op de gevoelige plaat weten te zetten, en hij/zij staat er gekleurd op!

Of Fan Xing een mannetje of een vrouwtje is, is nog onbekend. Een ding is wel zeker, fotogeniek is het dier in ieder geval wel.

Het jong is inmiddels vier maanden oud en zit op dit moment nog met zijn/haar moeder Wu Hen in het kraamhol. Pas als ze eind oktober naar buiten komen kan het geslacht van Fan Xing worden vastgesteld. Wanneer bezoekers de zwart-witte Chinese aanwinst in levende lijve kunnen bewonderen, is nog onbekend.

Eerste stapjes

Eerder al bracht het dierenpark beelden naar buiten van Fan Xing in zijn/haar verblijf. Op die beelden was te zien dat het dier al een beetje kan lopen en ook wel raad weet met een heerlijk stokje bamboe.

Beeld: Ouwehands Dierenpark Rhenen