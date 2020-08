De Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) heeft woensdagavond op een bedrijventerrein in de buurt van Nijmegen ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In de loods stonden 31 pallets met sloffen sigaretten.

Als deze sigaretten op de Nederlandse markt terecht waren gekomen, zou een bedrag van circa 3 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken, aldus de FIOD. De sigaretten worden vernietigd. Er is niemand nog niemand opgepakt voor de vondst.

De partij kon onderschept worden na informatie van de Belgische douane.

Vorige week ook al een grote vangst

Vorig weekend werd er ook al een grote partij illegale peuken onderschept. Dinsdag maakte de douane in Rotterdam bekend dat er 9,5 miljoen illegale sigaretten werden onderschept in de haven van Rotterdam. Als die partij sigaretten op de Nederlandse markt terecht was gekomen, zou de overheid een bedrag van ongeveer 2,8 miljoen euro aan accijnzen en omzetbelasting zijn misgelopen.

De container kwam uit Vietnam en had Letland als eindbestemming. De sigaretten zaten verstopt achter een deklading tuinpotten. Dankzij scanbeelden en een speurhond werden de peuken gevonden. Die gevonden lading is ook vernietigd.

Cocaïne onderschept

Naast sigaretten werd er de afgelopen tijd ook een grote hoeveelheid cocaïne gevonden in de haven van de Maasstad. Zo werd er afgelopen weekend tijdens een controle van een container uit Ecuador 1.100 kilo gevonden van het witte goedje. De drugs zaten verstopt tussen bananen en hadden een straatwaarde van ruim 82 miljoen euro.

De nacht erna was het raak in een container uit Costa Rica: daar werd 1.000 kilo cocaïne ter waarde van 75 miljoen euro ontdekt in een container met ananassen. Maandagavond werd vervolgens in een Braziliaanse container geladen met de stof calciumsiliciumuit een coke-partij van 600 kilo onderschept. De harddrugs hadden ruim 45 miljoen euro kunnen opbrengen.

Zo werd sinds zondag dus in totaal 2700 kilo aan cocaïne onderschept. Het in drugssmokkel gespecialiseerde HARC-team ontdekte vorig jaar 33.732 kilo coke in de Rotterdamse haven. Dit was bijna een verdubbeling van de hoeveelheid drugs die werd gevonden in 2018, toen het team 18.947 kilo cocaïne onderschepte.

ANP / Redactie