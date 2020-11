10.000 kaartjes voor eenzame Daniëlle (59): 'Zo lief!'

De 59-jarige Daniëlle Boersma verloor haar man Willem, met wie ze meer dan veertig jaar samen was, begin dit jaar aan een hartinfarct. Sindsdien is Daniëlle, die door reuma weinig buitenkomt, erg eenzaam. Het Oranje Fonds bedacht daar iets op.

Onder de noemer Veel Liefs riep Oranje Fonds-ambassadrice Leona Philippo Nederland op om Daniëlle een hart onder de riem te steken door haar een kaartje te sturen. Daar gaven duizenden mensen gehoor aan, blijkt uit zeven postzakken vol die haar woning werden binnengedragen. Niet alleen kreeg ze kaartjes, maar ook video’s, cadeaus en ook uitnodigingen voor een gezellig dagje uit of om ‘gewoon’ een kopje koffie te komen doen.

Mond vol tanden

Daniëlle is ontroerd. “Dat verzin je toch niet! Ik ben flabbergasted. Dit had ik niet verwacht!”, zegt ze. Dochter Wanda, die haar moeder bij het Oranje Fonds opgaf: “Ik heb haar nog niet vaak met de mond vol tanden zien staan!” De weduwe stamelt: “Vreselijk lief jongens, echt.”

De pas 15-jarige Giel stuurde ook een kaartje, met daarin de opbeurende woorden: “Ik denk dat je trots mag zijn. Ik denk dat Herman dat ook is.” Heel bijzonder, vindt Daniëlle. “Dit doet me echt best veel.”

Kerstparadijs

Zag ze eerst vreselijk tegen de feestdagen op, omdat zij en Herman altijd zo genoten van de gezelligheid, dankzij alle kaartjes en gebaren plus het feit dat het fonds haar woonkamer heeft omgetoverd tot een waar kerstparadijs, ziet ze december net iets zonniger in. “2020 is een jaar… Hoe naar ‘ie begon, hoe hartverwarmend ‘ie hopelijk eindigt.”