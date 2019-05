Zo goed als alle Ajax-shirts zijn uitverkocht

Het succes van Ajax in de Champions League is ook te zien in de verschillende fanshops in Nederland. Wie een thuis- of uitshirt wil van de Amsterdammers moet met een vergrootglas zoeken.

“We zijn nagenoeg uitverkocht, we hebben alleen nog maar kindermaten”, zegt Bas Perik, CEO van Voetbalshop.nl.

Een dag na de overwinning van Ajax op Tottenham Hotspur in de eerste halve finale (0-1) fantaseert Perik over de mogelijke omzet die ze nu niet hebben kunnen draaien. ,,We hadden zoveel meer kunnen verkopen als we meer hadden ingekocht. Een wedstrijdshirt van Ajax is nu een schaars goed geworden.”

Bestellingen

Toen de voetballers van Ajax begonnen met excelleren in de Champions League namen de bestellingen een vlucht bij Voetbalshop.nl. “Het hoogtepunt is tijdens de wedstrijd. Je ziet dan dat het opeens harder gaat lopen. Er komen heel veel bestellingen en aanvragen voorbij, dat suddert dan een dag later nog door.”

Het uitshirt, waarin de Ajacieden speelden tegen Tottenham en ook de magistrale zege bij Real Madrid (1-4) werd bewerkstelligd, is het populairst. Bij de officiële fanshop van Ajax is dat tricot, evenals de thuisversie, niet meer verkrijgbaar.

‘Niet hierop gerekend’

“Je ziet het overal. Niemand heeft hierop gerekend. Ajax is altijd al goed voor de verkoop maar dit jaar is het extreem”, legt Perik, die al vooruit kijkt naar het volgende shirt, uit. Het tenue voor volgend seizoen komt over een paar weken uit. ,,We hebben er nu heel wat meer besteld. Al weet je bij voetbalshirts nooit hoe het gaat lopen.”