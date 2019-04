Supporters undercover in Turijn: ‘Ik heb mijn Ajax-shirt niet eens bij me’

Met nog minder dan tien uur tot de wedstrijd tussen Ajax en Juventus, arriveren de eerste grote groepen supporters in Turijn. Zij hopen in de Italiaanse stad getuige te zijn van een overwinning van hun club en een plekje in de halve finale van de Champions League.

Opvallend is dat de supporters geen van allen gehuld zijn in Ajax-tenue. “We moeten een beetje oppassen in de stad hebben we begrepen. We horen niet veel goede verhalen over de Juventus-fans”, legt een van de fans uit. “Maar in het stadion laten we zien dat we achter onze club staan.”

Agressief

Ook een andere Ajacied vertelt dat hij het liefst niet te veel wil opvallen. “Je hoort wel vaker dat de Juventus-supporters agressief uit de hoek kunnen komen”, vertelt hij. “Vandaar dat sommigen undercover willen blijven. Ik heb mijn Ajax-shirt niet eens bij me.”

Lees ook: Hoopvolle Ajax-fans 14 uur in de bus voor ‘wonder van Turijn’