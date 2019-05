Stratenmakers Amsterdam goed ziek van onverwachts verlies Ajax

Het leven gaat gewoon door in Amsterdam na de verloren halve finale. Na een zure avond gaat men gewoon weer naar zijn werk. Zo ook deze stratenmakers, die hun verdriet verwerken in de baas zijn tijd.

”Ontzettende jammer dat het uiteindelijk niet is gelukt, maar vandaag gewoon weer door hoor”, vertelt een stratenmaker. ”Ik durfde de wedstrijd niet eens te kijken maar na afloop was het pure ellende.” vertelt hij verder. ”Het is gewoon zwaar kut, het is verschrikkelijk”, vult zijn collega hem aan. De mannen zijn bezig om de stoep in de Berenstraat in het centrum van de stad weer goed vlak te maken.

Ajax zat tot en met de rust op rozen. Het kon bijna niet meer fout gaan. ”En dan gaat het toch fout hé, het is jammer ja. Maarja, die Engelanders zijn dan toch net een stukkie beter hé, ik kan nu weer bijna gaan huilen nu ik er weer over begin”, vult hij aan. ”Ik heb niet gehuild maar moest wel een klein traantje laten toen ik het laatste doelpunt van de Spurs zag. Het is gewoon zo jammer.”