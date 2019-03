Ronaldo mag gewoon meedoen tegen Ajax, ondanks obscene gebaren

Cristiano Ronaldo kan op 10 april in Amsterdam gewoon met Juventus meedoen tegen Ajax in de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League.

De disciplinaire commissie van de UEFA heeft hem geen schorsing opgelegd voor het maken van obscene gebaren in het met 3-0 gewonnen duel Atlético Madrid. De Portugese stervoetballer moet wel een boete van 20.000 euro betalen.

Lees ook: Fanatieke Ajax-fans niet zo blij met Juventus: ‘Gatverdamme!’ en ‘Stink Ronaldo!’

Volgens de UEFA heeft Ronaldo zich “ongepast” gedragen in Turijn. Hij liet zich even gaan nadat hij Juventus vanaf de strafschopstip met zijn derde doelpunt tegen Atlético Madrid naar de kwartfinales had geschoten.

Diego Simeone

Ronaldo leek een imitatie te doen van het gebaar waarmee Atlético-coach Diego Simeone de zege in het eerste duel (2-0) had gevierd. De Argentijn deed dat met zijn handen voor zijn kruis, naar eigen zeggen om te symboliseren dat zijn eigen team ‘cojones’ oftewel ballen had getoond.

Ronaldo kreeg nu dezelfde sanctie als Simeone, die eveneens een boete van 20.000 euro moest betalen. Ronaldo krijgt bij Juventus meer dan 80.000 euro per dag, dus die boete zal hem niet zo veel pijn doen.

Lees ook: Cristiano Ronaldo ontbreekt bij Portugal na heropening verkrachtingszaak

Mede door die straf voor Simeone maakte Juventus zich vooraf niet al te veel zorgen over de afloop van de tuchtzaak in Nyon. Volgens Juventus-directeur Pavel Nedved moest de provocatie de Portugees niet al te zwaar worden aangerekend. “Zoiets gebeurt op het veld”, zei de voormalig Tsjechisch international. “Hij deed dat omdat hij in Madrid was beledigd door de fans van Atlético.”

ANP/Redactie

De reportage was eerder te zien bij Hart van Nederland