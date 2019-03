Real Madrid machteloos in eerste helft tegen ijzersterk Ajax (0-2)

Ajax heeft in de return tegen Real Madrid slechts 18 minuten nodig gehad om het verlies van de eerste wedstrijd om te zetten.

Hakim Ziyech zette de ploeg van trainer Erik ten Hag in de zevende minuut op aangeven van Dusan Tadic op voorsprong. Tadic leidde in de 18e minuut met een prachtige actie ook de 0-2 van David Neres in.

Kwartfinales

Met deze stand plaatst Ajax zich voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Ten Hag had drie weken geleden het eerste duel in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 verloren.

Nog voor de openingstreffer van Ziyech raakte Raphaël Varane namens Real Madrid met een kopbal de lat.