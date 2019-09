Beste ploegen eredivisie PSV en Ajax eindigen in gelijkspel

PSV en Ajax hebben elkaar in evenwicht gehouden. De confrontatie tussen de beste ploegen van de eredivisie eindigde in een gelijkspel in het Philips-stadion (1-1).

PSV mocht het meest tevreden zijn met de uitslag. Ajax kreeg beduidend meer kansen, maar kwam niet verder dan de openingstreffer van Quincy Promes in de 63e minuut. Dat doelpunt was voor PSV aanleiding om eindelijk de aanval te kiezen, met de gelijkmaker van de nieuwe topschutter Donyell Malen als gevolg. Ajax en PSV houden elkaar ook in evenwicht op de ranglijst, met 14 punten uit zes duels.

Ajax mocht lang de bal hebben van PSV. Het elftal van trainer Erik ten Hag viel aan in een laag tempo, alsof het bang was de bal te verliezen en een levensgevaarlijke counter in te leiden. Af en toe liet PSV zien dat die angst terecht was. Want de formatie uit Eindhoven was soms dreigend als de snelle aanvallers aan het werk werden gezet. Toch hoefde doelman André Onana voor rust maar een keer echt in actie te komen. Hij reageerde attent op een niet al te hard schot van Mohamed Ihattaren.

Ajax in de eerste helft veel kansen

Ajax mocht zichzelf verwijten dat het de eerste helft niet met een voorsprong afsloot. David Neres, Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic stuitten in kansrijke positie op Jeroen Zoet. Nog mooier was de kans die Promes van Tadic kreeg. De Amsterdammer had de hoek voor het uitkiezen maar schoot van dichtbij naast.

De tweede helft was meer in evenwicht, ook omdat PSV iets vaker de aanval zocht. Ihattaren had na een klein uur bijna succes met een vrije trap. Onana kon de bal nog maar net over de lat tikken. Even later was het wel raak voor Ajax. Tadic vond in de 63e minuut opnieuw de vrijstaande Promes, net als in de eerste helft. Deze keer hield de van Sevilla overgekomen aanvaller zijn hoofd wel koel. Hij schoof de bal keurig door de benen van Denzel Dumfries in de uiterste hoek: 0-1.

Ongeslagen in eigen stadion

Eenmaal op achterstand koos PSV pas echt voor de aanval, met Cody Gakpo als extra aanvaller. De geboren Eindhovenaar zag in de 77e minuut dat Donyell Malen handig was weggelopen bij Lisandro Martínez. De pass van Gakpo was op maat en Malen schoot alweer zijn zevende competitietreffer binnen: 1-1. Daardoor is PSV nu alweer 51 competitiewedstrijden op rij ongeslagen in het eigen stadion.

ANP