PAOK Saloniki is na verlies bij Ajax laaiend over 'racistisch' commentaar Sierd de Vos

De nederlaag van gisteravond tegen Ajax is hard aangekomen bij PAOK Saloniki. Op Instagram schrijft de Griekse club dat de 3-2 uitslag grotendeels te wijten was aan fouten van de scheidsrechter. Daarnaast halen de Grieken hard uit naar Ziggo-commentator Sierd de Vos, die ‘racistische en gevaarlijke’ opmerkingen zou hebben gemaakt.

De Vos zei tijdens de wedstrijd over een tackle van een PAOK-speler: “Van achteren, dat is typisch Grieks.” PAOK-fans die met ontbloot bovenlijf op de tribune stonden, hadden volgens De Vos geen kleren aan hadden omdat “het slecht gaat met de Griekse economie”.

‘Hoort niet thuis in de voetballerij’

Volgens PAOK zijn de opmerkingen van de commentator onacceptabel. De club wijst erop dat hij voor Ziggo werkt, de hoofdsponsor van Ajax en spreekt van “een gevaarlijk fenomeen dat niet thuishoort in de voetballerij”.

Excuses van de televisiezender zouden op zijn plek zijn, vinden de Grieken. Verder vragen ze om een onderzoek naar de wedstrijd van gisteravond door voetbalbond UEFA. PAOK kreeg gisteren drie penalty‚Äôs tegen, waarvan er twee werden gescoord door Ajax-aanvoerder Dusan Tadic. In Griekse media werd gesproken van ‘maffiapraktijken’.

‘Ik had er gewoon zin in’

Ook op sociale media was tijdens en na de wedstrijd veel te doen over het commentaar van De Vos. Die zei vandaag zelf tegen het AD dat hij “er gewoon zin in had”. “Het was de eerste werkdag na mijn vakantie”, luidde zijn verklaring.

Overigens nemen op Twitter ook mensen het op voor De Vos, die vaker opvallende uitspraken doet tijdens wedstrijden. “Genoten van het commentaar”, schrijft iemand bijvoorbeeld.

Beeld: ANP