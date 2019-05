Negen arrestaties in Londen bij Tottenham-Ajax

In Londen zijn negen voetbalfans gearresteerd na meerdere opstootjes tussen supporters van Ajax en Tottenham Hotspur. Drie agenten raakten gewond, melden Britse media. Het is niet bekend of de arrestanten Britten zijn of uit Nederland komen.

Rivaliserende fans kwamen zowel voor als na de wedstrijd met elkaar in aanvaring. Vier mensen werden voor de wedstrijd gearresteerd toen een groep supporters vlak bij het nieuwe stadion van Tottenham vuurwerk afstak. Daar raakten ook de agenten lichtgewond. Nog eens vijf arrestaties werden elders in de stad verricht.

Na de wedstrijd kwam het tot een treffen tussen supporters op High Road, niet ver van het stadion. Er werd gegooid met flessen en pionnen en een aantal trappen uitgedeeld.

ANP