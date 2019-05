Nagenieten met deze timelapse van Ajax-huldiging op Museumplein

Geniet nog even na met deze snelle timelapse van het huldiging van Ajax op het Museumplein. Donderdagmiddag werden zowel de dames als de heren van Ajax gehuldigd. De Ajax-vrouwen voor het winnen van de beker. De mannen voor het behalen van de 34e landstitel en de beker.

Het Museumplein in Amsterdam was helemaal vol en werd rond 16.00 uur afgesloten. Volgens de presentator van de huldiging waren er 100.000 supporters op het rood-wit gekleurde plein. Het plein was afgeladen met trotse supporters.

Op de beelden is goed te zien hoe snel het plein weer leeggestroomd nadat de huldiging is afgelopen. De schoonmaakploeg werkt vervolgens snel en systematisch om het plein er weer fris uit te laten zien. Ook het podium werd snel afgebroken.

Arrestaties

Naast de tientallen arrestaties is het feest goed verlopen. De gemeente zegt dat politie, burgemeester en hoofdofficier van justitie, terugkijken “op een geslaagde huldiging van Ajax”. De zogeheten driehoek bedankt Ajax en de supporters maar ook alle bewoners, ondernemers en organisaties in de omgeving van het Museumplein.