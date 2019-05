Museumplein in Amsterdam stroomt vol met voetbalfans voor huldiging Ajax

Het Museumplein in Amsterdam, waar later in de middag de huldiging van landskampioen Ajax plaatsvindt, is al aardig volgelopen. Het terrein ging iets eerder open dan gepland.

Op de looproutes naar het plein is het heel druk met fans, van wie er veel lopen te zingen en tasjes met bier meedragen. De trams richting het Museumplein zitten afgeladen vol. Overal is veel politie op de been, zoals ook bij het Centraal Station. Daarvan is de hal verlicht door een groot lichtobject in de Ajaxkleuren rood en wit.

Vlaggen en spandoeken

Uit veel gebouwen in de stad hangen Ajaxvlaggen. Op de gevel van het Concertgebouw hangen spandoeken met rode andreaskruisen (uit het wapen van Amsterdam) en de tekst ‘daar hoorden zij engelen zingen’. Ajaxsupporters vullen die strofe meestal aan met ‘Ajax, Ajax, Ajax!’.

De spelers van de club worden rond 16.00 uur verwacht op het podium.

Gedragsregels

Burgemeester Femke Halsema drukte eerder op de dag alle Ajaxsupporters op het hart een feest te maken van de huldiging van hun club. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) heeft een aantal gedragsregels opgesteld waar de feestgangers zich aan moeten houden. Zo zijn glaswerk, wapens, vuurwerk en lachgas op het huldigingsterrein verboden. Ook mogen de fans niet meer dan één sixpack bier meenemen.

Het is voor het eerst in lange tijd dat de huldiging van de Amsterdamse club weer midden in de stad is. Vanwege vernielingen en ongeregeldheden in het verleden werd de afgelopen jaren uitgeweken naar locaties bij de Johan Cruijff ArenA.

