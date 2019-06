Kwelgeest Ajax verliest van Wijnaldum en Van Dijk in Champions League

Het Liverpool van Nederlanders Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk heeft in Madrid de titel in de Champions League veroverd. De ploeg van trainer Jürgen Klopp was in een teleurstellende finale met 2-0 te sterk voor de kwelgeest van Ajax, Tottenham Hotspur.

Namens de winnende club vierden de Nederlandse internationals het feest als basisspelers mee. Vorig jaar verloren zij nog met hun ploeg in de eindstrijd van het kampioenenbal van Real Madrid (1-3). Wijnaldum moest tegen de Spurs in de 62e minuut plaatsmaken voor James Milner.

Mohamed Salah maakte in de tweede minuut het openingsdoelpunt uit een strafschop, die na amper 25 seconden was toegekend. Nooit eerder in de finale van het belangrijkste clubtoernooi in Europa lag de bal zó snel op de stip. Invaller Divock Origi besliste het duel in de 87e minuut.

Liverpool won de titel in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal voor de zesde keer. Eerder zegevierden de ‘Reds’ in 1977, 1978, 1981, 1984 (Europa Cup I) en 2005 (Champions League).