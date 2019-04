Jan Boskamp heeft goede hoop op finaleplek Ajax in Champions League

Oud-voetbaltrainer en Veronica Inside-coryfee Jan Boskamp zat dinsdagavond ook in het stadion bij de kwartfinale van de Champions League. Hij genoot volop van de wedstrijd tegen Juventus die met 1-2 werd gewonnen door Ajax.

“Ik heb vooral van de tweede helft ontzettend genoten”, vertelt Boskamp. “Met name van die drie jonge gasten: Van de Beek, De Jong, De Ligt. Die speelden echt fantastisch.” Boskamp heeft dan ook goede hoop op een plek voor Ajax in de finale van de Champions League. “Dan hoop ik wel dat Tottenham Hotspur wint, moet ik eerlijk zeggen.”

Sterke ploeg

Tottenham Hotspur speelt woensdagavond de kwartfinale tegen Manchester City. De winnaar van die wedstrijd moet het opnemen tegen Ajax in een strijd om een plek in de finale. Voor het resultaat zou Tottenham een fijnere tegenstander zijn, stelt Boskamp. “Manchester City is echt een hele sterke ploeg. Spelen zo’n beetje zoals Ajax speelt. Dan krijgen we wel weer een heerlijke partij voetbal natuurlijk.”