Haagse politie onderschept Ajax-supporters bij ADO-stadion

In de nacht van zaterdag op zondag was de politie massaal aanwezig bij het ADO Den Haag Cars Jeans voetbalstadion.

Omstreeks 02:00 uur kreeg de politie ‘signalen’ dat supporters van de harde kern van Ajax onderweg waren naar het voetbalstadion.

Bekladdingen

Mogelijk wilden zij reageren op de bekladdingen in Amsterdam van afgelopen week. Bij en rondom het ADO Den Haag Cars Jeans voetbalstadion werden meerdere voertuigen met daarin Ajax-supporters aangetroffen. De politie heeft hun identiteit vastgesteld.

Naast diverse eenheden van de politie kwam ook de hondenbrigade ter plaatse.

De politie was extra alert en heeft diverse auto’s een stopteken gegeven en preventief gecontroleerd. Op diverse strategische locaties stonden politiewagens te posten.

Geen strafbare feiten

Alhoewel de Ajax-supporters daar niet voor hun plezier waren, zijn er volgens een woordvoerder van de politie geen strafbare feiten gepleegd en is er niemand aangehouden.

Zondag is de eredivisiewedstrijd Ado tegen Ajax. Er mogen van de Burgemeester van Den Haag opnieuw geen Ajax supporters aanwezig zijn in het Haagse voetbalstadion. Ajax supporters zullen daar zondagmiddag als protest voor demonstreren op het Malieveld in Den Haag.

De inzet van de politie #DenHaag is gericht op veilige en ongestoorde demonstraties van onder andere de ‘Gele Hesjes’ en AJAX supporters, zowel voor deelnemers, publiek als demonstranten. #gelehesjes @adoaja pic.twitter.com/xUqoL8IQCL — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) February 24, 2019

