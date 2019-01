Feyenoord vernedert Ajax met 6-2 tijdens zinderende klassieker

Feyenoord heeft voor het eerst in zeven jaar weer eens een Klassieker in de competitie gewonnen. De ploeg van de vertrekkende trainer Giovanni van Bronckhorst versloeg Ajax in De Kuip met maar liefst 6-2. De Amsterdammers hebben hun titelkansen daardoor niet meer in eigen hand.

Ajax heeft na negentien competitieduels vijf punten minder dan PSV. Feyenoord staat stevig op de derde plek, dertien punten achter de koploper. Over een maand komt Ajax weer naar De Kuip, dan voor de halve finale in het bekertoernooi.

Lees ook: Feyenoord en Ajax treffen elkaar in halve finale KNVB-beker

Lasse Schöne bracht Ajax nog wel vroeg op voorsprong. Feyenoord trok de wedstrijd onder aanvoering van Robin van Persie (twee doelpunten) en Jens Toornstra (één treffer, drie assists) vervolgens naar zich toe. Steven Berghuis, Tonny Vilhena en invaller Yassin Ayoub scoorden ook namens de thuisclub.

Tussendoor had Hakim Ziyech nog de 2-2 voor Ajax gemaakt.

ANP