Euforische Ajax-fans weer terug op Schiphol: ‘Als publiek ben je één grote familie’

Op Schiphol komen woensdag honderden Ajax-fans terug vanuit Londen na de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Ze zijn euforische en kijken met goede moed uit naar de return in Amsterdam volgende week woensdag. ”Dit gaan wij niet meer uit handen geven hoor!”

Annemarie de Nobel, is Ajax-fan van het eerste uur, en ook zij was er weer bij in Londen: ”Ik heb er nog steeds kippenvel van.” Zegt ze, terwijl zij naar haar rechterarm kijkt. ”Je hebt van die momenten tijdens de wedstrijd dat je samen met de andere toeschouwers een grote familie wordt”, vertelt Annemarie verder. ”Ik weet niet hoeveel mannen er om mijn nek hebben gehangen toen het doelpunt viel, het is heel bijzonder dat sfeertje.”

‘Je ziet je eigen kind spelen’

Ook de vader van Mathijs de Ligt, Frank, heeft van de wedstrijd genoten: ”Het was een spannende wedstrijd ja, je kijkt niet alleen naar het team maar ik kijk ook naar mijn kind en dat gevoel deel je samen met de andere aanwezige ouders. En als ze dan winnen dat is het ook samen genieten.”

In totaal zaten er 3000 Ajax-fans in het stadion, in de buurt van het stadion, in pubs zaten er, naar schatting, nog duizenden om de wedstrijd op de voet te volgen.

Volgende week woensdag spelen de Ajacieden opnieuw tegen de club uit Londen, dit keer in Amsterdam en als we Annemarie mogen geloven gaat dat oom helemaal goed komen. ”Ja, dat gaan we ook weer winnen”, zegt ze volmondig. In de ArenA is zij er ook weer van de partij: ”Ja, dat is zo’n gekke huis joh, dat wordt ook weer genieten!”