Deze Ajax-fan wilde naar de wedstrijd tegen Juventus, maar zat bij UB40

Hij was zo dichtbij, maar tegelijkertijd ook zo ver weg. Op slechts een paar honderd meter afstand van de Johan Cruijff ArenA, zat een doorgewinterde Ajax-fan bij het concert van UB40, dat tegelijkertijd met de wedstrijd plaatsvond in de Ziggo Dome.

“Wij zijn echte Ajacieden, maar mijn vrouw heeft mij voor de kerst kaartjes gegeven voor UB40,” vertelt de lichtelijk teleurgestelde fan. “Hij heeft bij UB40 de wedstrijd zitten kijken”, vult zijn vrouw hem aan. “Echt waar. Hij stond met zijn telefoon te dansen en ondertussen de wedstrijd te kijken.”

Lees ook: Te schattig: mascotte Tyago uit Maastricht smelt voor Ronaldo

En dat terwijl de man zelfs kaarten had voor de wedstrijd tegen Juventus, die met 1-1 eindigde in gelijkspel. “Ja, die had ik, maar die heb ik iemand anders gegund”, vertelt hij. Ondanks dat de man de wedstrijd niet met eigen ogen heeft kunnen zien, was het een geslaagde avond. “Sowieso. Ik heb een hotelletje, we blijven hier slapen, de avond is nog lang. Dus we gaan het toch vieren.”