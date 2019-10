Zondag spelen Ajax en Feyenoord voor de 162e keer een competitiewedstrijd tegen elkaar. Het toneel van de klassiekers der klassiekers is de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ajax-Feyenoord, het duel dat zo veel meer is.

Zelden zullen de vooruitzichten in de aanloop naar een klassieker zo verschillend zijn geweest als nu. Ondanks het midweekse verlies tegen Chelsea in de Champions League verwacht iedere voetbalkenner in Nederland dat Ajax zondag wint van Feyenoord. De Rotterdamse ploeg heeft de laatste weken de ene na de andere klap gekregen. Vanmorgen kwamen de supporters van beide kampen opdagen bij de laatste trainingen om hun helden nog een keer goed aan te moedigen.

Ajax-Feyenoord blijft beladen

Ajax heeft de aansluiting gevonden bij de Europese top en kan in principe van elke ploeg winnen, of dat nu Real Madrid of Juventus is. Feyenoord maakt een troosteloos seizoen door. De club zit zonder bestuur, verliest de ene na de andere wedstrijd en bungelt op de elfde (!) plaats in de eredivisie. En toch kijkt bijna elke voetballiefhebber reikhalzend uit naar juist deze ontmoeting. Ajax-Feyenoord is meer dan zomaar een potje voetbal, zelfs nu het verschil in kwaliteit en resultaten zo groot is.

Amsterdam tegen Rotterdam

Ajax-Feyenoord is ook Amsterdam tegen Rotterdam. De hoofdstad tegen de havenstad. Branie en bluf tegen onverzettelijkheid en de mouwen opstropen. Een rivaliteit waar waarschijnlijk nooit een einde aan zal komen, ook al zou één van de twee ploegen onverhoopt in de eerste divisie terecht komen. Een rivaliteit met vaak ook een zwarte rand. Rellen en gevechten tussen de supporters, met als triest dieptepunt de veldslag in een weiland bij Beverwijk waarbij een dode viel. En al jarenlang zijn vanwege die zwarte rand supporters van de bezoekende club niet meer welkom, hoe jammer dat ook is voor de sfeer in de Arena of de Kuip.

Statistieken in het voordeel van Ajax

Niet alleen het huidige kwaliteitsverschil spreekt in het voordeel van Ajax, ook de statistieken door de jaren heen doen dat. De twee clubs speelden in de competitie tot nu toe 161 keer tegen elkaar. Ajax won 72 duels, Feyenoord 46 en 43 keer werd het gelijk. Doelpunten vallen er bijna gegarandeerd, want het werd in al die jaren maar twee keer 0-0. Of Feyenoord morgen echt kansloos is? De klassieker kan altijd onvermoede krachten losmaken. Wie had vorig seizoen bijvoorbeeld gedacht dat Feyenoord met 6-2 Ajax een pak slaag zou geven? Nou dan…