Burgemeester Halsema: ‘Huldiging van Ajax in de binnenstad geen taboe’

Het zou zomaar eens kunnen dat Ajax dit seizoen drie prijzen in de wacht sleept. Bij winst van de bekerfinale, de Eredivisie en de Champions League viert Amsterdam groot feest. Burgemeester Femke Halsema zegt dat een huldiging in de binnenstad niet is uitgesloten.

1 op 1-presentator Sven Kockelman ondervroeg Halsema op NPO Radio 1 over de mogelijke huldigingen die eraan komen en waar deze dan plaats zouden vinden. Vooralsnog antwoord Halsema geheimzinnig. “We houden alle opties open en maken scenario’s hoe we het geweldige succes van Ajax zo veilig en vrolijk mogelijk kunnen vieren”, aldus de burgemeester.

Drie huldigingen ‘wat veel’

Wel laat Halsema los dat er lang een taboe lag op huldigingen in de binnenstad, zoals op het Museumplein. “Dat is niet meer zo”, zegt ze. Ook over het aantal huldigingen laat ze weten: “Ajax heeft ook al aangegeven drie huldigingen wat veel te vinden.”

Woensdag aanwezig

Zelf is Halsema ook groot Ajax-fan. “Voetbal is mij niet vreemd. Mijn vader was groot fan van FC Twente en een groot deel van mijn jeugd heb ik in Enschede op de tribune doorgebracht. Ik hou van Ajax en ik vind het heerlijk om op de tribune te zitten”, vertelt ze. “Woensdag ben ik er ook bij, maar ik ben dan wel aan het werk. Ik wil eens voelen hoe de sfeer is.”

Foto: Huldiging van Ajax op het Museumplein na winst van de landstitel in 2011 (ANP)