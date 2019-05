Bijna 5,4 miljoen kijkers zien Ajax ten onder gaan in halve finale Champions League

Ongeveer 5,4 miljoen mensen hebben woensdagavond gezien hoe Ajax in de halve finale van de Champions League op de valreep verloor van Tottenham Hotspur. Dat was een recordaantal.

De return in de halve finale was de best bekeken wedstrijd van Ajax, de best bekeken wedstrijd van een Nederlandse voetbalclub en het best bekeken Champions League-duel ooit. Dat bevestigt de Stichting KijkOnderzoek.

Ziggo Sport

De wedstrijd werd uitgezonden door Veronica en door Ziggo. Veronica trok veruit de meeste kijkers, 4.840.000, en voert daarmee de kijkcijfertop van Stichting KijkOnderzoek ruimschoots aan. Nog eens 513.000 mensen volgden de wedstrijd op Ziggo Sport.

Lees ook: Ajax ziet Champions League-droom in allerlaatste minuut uiteenspatten

Vorige week trok het eerste duel tussen Ajax en de Spurs bijna 4,2 miljoen kijkers.

ANP