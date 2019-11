Ajax wint in Champions League van Lille en pakt koppositie in groep

Ajax heeft met een uitzege op Lille OSC (2-0) de macht gegrepen in poule H van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag heeft op 10 december in het laatste groepsduel met Valencia aan een gelijkspel voldoende voor een plaats in de achtste finale.

Hakim Ziyech was weer van grote waarde voor de kampioen van Nederland, Hij opende de score, bereidde de 2-0 van Quincy Promes voor en zag een derde treffer door de videoscheidsrechter wegens hands afgekeurd. Hij moest zich in de slotfase wel met een nog onbekende armblessure laten vervangen.

Ajax mist basisspelers

Ajax bleef voor de negende keer ongeslagen tijdens een uitduel in het hoofdtoernooi van de Champions League. Toch was te zien dat de ploeg met de geschorste Daley Blind en Joël Veltman en geblesseerde David Neres drie belangrijke spelers miste. Want de bezoekers haalden niet het hoge niveau van de eerste vier groepsduels.

De openingsfase was veelbelovend, met een goal van Ziyech al in de tweede minuut. De man in vorm scoorde na goed voorbereidend werk van Sergiño Dest, Zakaria Labyad en Dusan Tadic. Vervolgens wist Ajax lang te weinig te profiteren van de ruimte die Lille weggaf.

Trainer Erik ten Hag besloot Veltman en Neres een-op-een te vervangen. Labyad speelde weer als rechtsbuiten, totdat hij vlak voor rust uitviel en werd vervangen door Noa Lang. Perr Schuurs maakte een uitstekende indruk als rechter centrale verdediger. Niet Edson Alvarez maar Lisandro Martínez moest de taken van Blind een wedstrijd waarnemen. En Mazraoui kreeg op het middenveld de voorkeur boven Álvarez en Razvan Marin, afgelopen zomer samen voor ruim 27 miljoen euro aangetrokken. Daardoor kwam er rechts in de defensie een plaats vrij voor Dest.

Lille krijgt ook kansen

“Als wij de bal hebben, dan kunnen zij niet scoren”, omschreef coach Ten Hag vooraf de aanvallende bedoelingen van zijn ploeg. Tadic had zijn ploeg op 2-0 kunnen brengen, maar Ajax ontsnapte ook toen Jonathan Bamba voor open doel overschoot. En Mazraoui mocht niet mopperen dat hij aan het einde van de tweede helft nog op het veld stond. Scheidsrechter Felix Brych had hem een tweede gele kaart kunnen geven voor een overtreding op Benjamin André.

Ten Hag wisselde Mazraoui in de rust voor Álvarez. André miste eerst nog een opgelegde kans namens de thuisploeg, voordat Ziyech de vrijstaande Promes weer eens vond (0-2). De treffer was een kopie van eerdere combinaties van het duo tegen Chelsea en Heracles.