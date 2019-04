Ajax weer een stap dichter bij de titel na overwinning op Vitesse

Ajax heeft weer een hindernis genomen op weg naar het eerste kampioenschap in vijf jaar. De koploper van de eredivisie versloeg Vitesse (4-2) en krijgt de finish van de titelrace al aardig in zicht.

Ajax mag zich eindelijk weer eens de beste van Nederland noemen als de resterende competitieduels met FC Utrecht en De Graafschap gewonnen worden, tenzij PSV zijn drie resterende wedstrijden tot een goede einde brengt en ook nog eens een verschil van dertien doelpunten goedmaakt.

Voordat Ajax de titelrace over twee weken hervat, strijdt de club eerst nog op twee andere fronten. De club kan zich in een tweeluik met Tottenham Hotspur kwalificeren voor de eindstrijd van de Champions League en op 5 mei is Willem II de tegenstander in de finale van de KNVB-beker.

Geen risico

Trainer Leonid Sloetski van Vitesse houdt van aanvallend voetbal, zo was twee weken geleden nog te zien tijdens een spektakelstuk tegen PSV (3-3). Maar tegen Ajax wilde de excentrieke oefenmeester uit Rusland aanvankelijk geen risico nemen. Hij dacht met een speelwijze met vijf verdedigers de meeste kansen op succes te hebben.

Openingstreffer

Vitesse trok een muur op en vertraagde in de Johan Cruijff ArenA, zonder de geblesseerde Bryan Linssen, Vjatsjeslav Karavajev en geschorste Alexander Büttner. Met Kasper Dolberg in de spits en David Neres op de bank ging Ajax op jacht naar een snelle openingstreffer.

Remko Pasveer, de keeper van Vitesse, stompte een kopbal van Matthijs de Ligt uit zijn doel en bracht Dolberg ten val. Arbiter Jochem Kamphuis raadpleegde zijn videoscheidsrechter Pol van Boekel maar floot niet voor een strafschop. Nog vlak voor rust kwam Ajax toch op voorsprong, toen Hakim Ziyech na een goede loopactie de bal op aangeven van Tadic voor het inschieten had (1-0).

Levensgrote kans

Dolberg had een basisplaats omdat Klaas-Jan Huntelaar een schorsing moest uitzitten en trainer Erik ten Hag een echte centrumspits op het veld wilde hebben. De Deen werkte hard maar was ongelukkig. Zo miste hij in de 47e minuut een levensgrote kans op 2-0.

Dusan Tadic (strafschop) en Matthijs de Ligt (58e minuut) leken de zege voor Ajax veilig te stellen (3-0), waarna trainer Ten Hag besloot Nicolás Tagliafico en Ziyech rust te gunnen. Vervolgens scoorde Navarone Foor, benutte Tadic weer een strafschop en bepaalde Oussama Darfalou de eindstand.

ANP