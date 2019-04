Ajax verslaat Excelsior in eigen huis met 6-2

Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen Excelsior aangegrepen om het toch al indrukwekkende doelsaldo verder op te vijzelen. Het elftal van trainer Erik ten Hag zegevierde met 6-2 en zette PSV zo verder onder druk.

De kampioen uit Eindhoven heeft zondag tegen De Graafschap niet alleen drie punten nodig om gelijk te komen met Ajax. Het doelsaldo van de lijstaanvoerder uit Amsterdam is inmiddels dertien treffers beter.

Hoofdrol

Een opvallende rol bij Ajax was weggelegd voor Klaas-Jan Huntelaar, de spits die is teruggekeerd naar Ajax om kampioen te worden. Hij scoorde driemaal en was ook betrokken bij één van de twee treffers van Dusan Tadic. Huntelaar prefereerde bijna twee jaar geleden een kans op een landstitel boven lucratieve aanbiedingen uit China, Turkije en het Midden-Oosten.

De 35-jarige spits was gretig om het doelsaldo van zijn ploeg nog verder op te vijzelen. Dat was te zien toen hij na een treffer de bal zelf uit het net haalde en weer snel op de middenstip legde. Huntelaar had slechts tien minuten nodig voor de 1-0. Hij trof doel na fraai aangeven van Donny van de Beek, die alweer zijn zeventigste eredivisieduel op rij speelde.

Huntelaar had in de 37e minuut ook een aandeel in de 21e competitietreffer van Tadic. De Serviër verdubbelde de score nadat de oudste speler van Ajax zijn schot geblokt zag. Drie minuten later tekende Huntelaar op aangeven van Hakim Ziyech voor 3-0.

Mounir El Hamdaoui verkleinde vlak voor rust de achterstand van Excelsior (3-1), waar trainer Ricardo Moniz voor het eerst op de bank zat. In de tweede helft benutte Tadic een strafschop en mocht Huntelaar zijn derde treffer vieren voordat hij naar de kant moest. De ingevallen Kasper Dolberg, die de concurrentiestrijd met Huntelaar even heeft verloren, tekende voor de fraaie 6-1. Jeffry Fortes kopte Excelsior in de slotfase naar 6-2.

Blessures

Het was zaterdag niet alleen feest in Amsterdam, in de eerste helft verliet Frenkie de Jong het veld, hij zou last hebben gekregen van zijn rechterhamstring. Het is nog onduidelijk wat dat betekent voor de tweede wedstrijd van Ajax tegen Juventus, dinsdag in Turijn in de kwartfinale van de Champions League. De klachten van De Jong lijken niet heel ernstig. De middenvelder speelde nog even verder nadat hij om een wissel had gevraagd.

Lasse Schöne is ook niet helemaal fit. Hij kreeg woensdag tijdens het eerste duel met Juventus (1-1) twee trappen op een bovenbeen. De Deen startte op de bank tegen Excelsior.