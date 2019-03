Ajax is verder achterop geraakt op koploper PSV. De nummer twee van de eredivisie verloor de uitwedstrijd bij AZ (1-0) en zag de achterstand op de lijstaanvoerder uit Eindhoven, die met 1-0 won bij VVV-Venlo, groeien naar vijf punten.

Ajax en PSV treffen elkaar over twee weken in de volgende speelronde in de Johan Cruijff ArenA. De eredivisie ligt eerst een weekje stil vanwege interlandvoetbal.

Gelijk met Feyenoord

De tweede zege van AZ in de laatste 24 duels tegen Ajax, PSV of Feyenoord was verdiend. Het elftal van trainer John van den Brom domineerde een uur lang maar had moeite het enorme overwicht in treffers te vertalen. Guus Til bezorgde de best presterende club van de tweede competitiehelft met een treffer in de 56e minuut uiteindelijk de winst: 1-0.

AZ kwam door de zege in punten gelijk met nummer drie Feyenoord.

