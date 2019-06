Ajax staat niet in Champions League finale maar deze Nederlanders wel

De pijn wordt nog steeds gevoeld in ons land. Zaterdagavond is de finale van de Champions League en dat is zonder de sterspelers van Ajax. Toch zit er nog steeds een Nederlands tintje aan deze wedstrijd. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum spelen namens Liverpool tegen Tottenham Hotspur.

Beide internationals beginnen ook in de basis van deze belangrijke voetbalwedstrijd en dat terwijl Wijnaldum de vorige Champions League-wedstrijd nog op de bank moest beginnen. Zijn basisplaats heeft hij helemaal aan zichzelf te danken. Hij viel namelijk de vorige wedstrijd in en was de belangrijkste speler op het veld, omdat hij twee keer wist te scoren. Hierdoor won Liverpool met 4-0 en dat was genoeg voor de finale. De andere halve finale werd namelijk met 3-0 verloren.

Virgil van Dijk staat voor de tweede keer in een finale van de Champions League. Hij is pas de zevende Nederlander die dat is gelukt. Behalve Nederlands trots, zijn ze bij Liverpool ook erg blij met hem. Van Dijk heeft zelfs zijn eigen liedje.

Miljonairs

Behalve sportief succes gaat het financieel ook goed met de helden. Beide staan in de Quote-lijst van rijkste Nederlandse sporters van 2019. Geschat wordt is dat ze allebei zo’n 25 en 24 miljoen euro verdienen.