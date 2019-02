Ajax heeft Feyenoord uitgeschakeld in de halve finale van de KNVB-beker. De club uit Amsterdam won met 3-0 in De Kuip en revancheerde zich zo enigszins voor de nederlaag (6-2) van een maand geleden tegen de rivaal uit Rotterdam.

Ajax keert op 5 mei terug in De Kuip voor een finale tegen de winnaar van de halve eindstrijd tussen Willem II en AZ.

Matthijs de Ligt kopte de bezoekers in zijn honderdste duel voor Ajax op voorsprong. Hij knikte in de 45e minuut raak uit een hoekschop die niet gegeven had mogen worden door scheidsrechter Kevin Blom. Dusan Tadic werkte de bal namelijk zelf over de achterlijn.

Nicolás Tagliafico schoot Ajax in de 49e minuut naar 2-0 en Donny van de Beek maakte in de 65e minuut de 3-0.

ANP