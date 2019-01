Ajax laat met 4-4 kans op koppositie liggen

Ajax heeft een kans laten liggen om de eerste plaats in de eredivisie over te nemen van PSV. Enkele uren nadat de koploper punten had verspeeld tegen FC Emmen (2-2) kwam Ajax voor eigen publiek tegen sc Heerenveen ook niet verder dan een gelijkspel: 4-4. Daardoor blijft het verschil tussen de twee titelkandidaten twee punten.

Dusan Tadic had de thuisploeg in de eerste helft twee keer op voorsprong gezet. Tussendoor trok Sam Lammers de stand gelijk. Matthijs de Ligt kopte via het hoofd van Pelle van Amersfoort (Heerenveen) de 3-1 binnen. Tadic miste kort voor rust een strafschop, waarna Heerenveen in het eerste kwartier van de tweede helft langszij kwam via doelpunten van Lammers en Mitchell van Bergen. Invaller Klaas-Jan Huntelaar zette Ajax in de slotfase weer op voorsprong, maar Kik Pierie trok de stand in blessuretijd opnieuw gelijk.

ANP