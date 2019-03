Ajax klopt PSV (3-1) en brengt spanning in strijd om landstitel terug

Ajax heeft de spanning in de strijd om de landstitel in de Eredivisie teruggebracht. De Amsterdammers versloegen PSV in de Johan Cruijff ArenA met 3-1 en verkleinden daarmee de achterstand op de koploper tot twee punten. (Tekst gaat verder onder video)

Ajax kwam in de 21e minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Daniel Schwaab. De Duitser werkte de bal na een voorzet van Hakim Ziyech achter zijn eigen doelman Jeroen Zoet, die niet goed met Schwaab communiceerde. (Tekst gaat verder onder video)

PSV hield de schade beperkt en kwam na rust beter in de wedstrijd. Scheidsrechter Björn Kuipers gaf Ajacied Noussair Mazraoui in de 57e minuut na het zien van de televisiebeelden een rode kaart. Direct daarna kopte Luuk de Jong PSV langszij: 1-1.

3-1 in blessuretijd

Ajax kwam niet meer onder de druk vandaan, maar nam door een benutte strafschop van Dusan Tadic (ook gegeven na het zien van tv-beelden) toch weer de leiding: 2-1. Het slotoffensief van PSV leverde niets op. David Neres maakte in blessuretijd de 3-1.

