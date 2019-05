Ajax keurt rellen tijdens kampioenswedstrijd tegen jeugd Feyenoord af

Ajax keurt de rellen op de tribunes bij de kampioenswedstrijd van de jeugd af. Tijdens de wedstrijd zaterdag tegen Feyenoord werden ouders en kennissen van spelers van Feyenoord belaagd door fans van de Amsterdamse club.

“De situatie die zich op de tribunes voordeed keuren wij natuurlijk af. Voor de beide clubs en de vele toeschouwers is het daarnaast erg vervelend dat het duel niet is uitgespeeld”, laat de algemeen directeur van Ajax, Edwin van der Sar, weten. “De spannende competitie van de onder 19 verdient een sportief slot.”

Veiligheid

Toen het gebeurde werd de wedstrijd gestaakt. Binnen werd door Feyenoord vastgesteld dat de veiligheid van spelers, familieleden van spelers en andere genodigden van Feyenoord niet gewaarborgd kon worden en besloten de wedstrijd definitief te stoppen. Wanneer de wedstrijd verder wordt gespeeld en of er fans bij mogen zijn, is nog onduidelijk.

Ajax onder 19 wordt gecoacht door John Heitinga, Dirk Kuijt heeft Feyenoord onder 19 onder zijn hoede. Kuijt mengde zich ook tussen beide kampen op de tribune, in een poging de boel te sussen.

Niet welkom

Fans van Ajax en Feyenoord zijn in de eredivisie al jaren niet welkom in elkaars stadion. Beide partijen waren juist in gesprek over een eventuele opheffing van dat verbod.