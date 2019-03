Ajax gelooft in stunt bij Real Madrid

Ajax staat voor een loodzware opgave om alsnog de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Het elftal van trainer Erik ten Hag wil in het imposante Estadio Santiago Bernabéu van Real Madrid een achterstand van 1-2 goedmaken.

Real won vier van de laatste vijf edities van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Toch waant Ajax zich niet kansloos. Spelers en trainer geloven in een stunt, zo zeggen ze in ieder geval. Ze lijken het ook echt te menen. De club publiceerde dinsdagochtend een prachtige video om het team extra aan te moedigen.

Madrid in een sleur

Ajax maakte het de Spaanse grootmacht drie weken geleden erg lastig in de Johan Cruijff ArenA. Real is daarna niet beter gaan presteren. De nummer drie van de Spaanse competitie verloor afgelopen week twee keer voor eigen publiek van Barcelona. Ook Girona won twee weken geleden in Madrid.

Real moet het stellen zonder de geschorste Sergio Ramos, de grote baas van de defensie. Ajax trapt om 21.00 uur waarschijnlijk opnieuw af met Dusan Tadic als centrumspits. Als de schijn niet bedriegt houdt hij Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar weer op de bank.

