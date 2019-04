Ajax-fans in Turijn in extase na monsterzege op Juventus: ‘Ik heb een traantje gelaten’

Grote euforie in Turijn onder Ajacieden na afloop van de zinderende wedstrijd tegen Juventus om een plek in de halve finale van de Champions League. Voor het eerst sinds 1974 wisten de Amsterdammers de Italiaanse voetbalclub te verslaan, met 1-2.

En daarmee staat Ajax voor het eerst sinds 1997 weer in de halve finales van de Champions League. Een historisch moment. “Ik heb een traantje gelaten, absoluut”, vertelt een Ajax-fan net buiten het stadion. “Zeker toen die 1-2 erin kwam, maar dat duurde nog een half uurtje daarna. Ik ben er nog steeds helemaal van onder de indruk.”

“Ik ga altijd naar Ajax, maar dit had ik nooit verwacht”, vertelt een andere supporter. “Een historische avond”. Een jonge fan vertelt hoe hij “met samengeknepen billen” op de tribune zat te kijken naar de wedstrijd. “Het is natuurlijk heel spannend,” vult zijn vader hem aan. “Het is een heel leuke beleving om dit samen met je zoon mee te mogen maken.”