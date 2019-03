Ajax-fans door het dolle heen bij terugkomst op Schiphol: “Was echt super!”

Met eigen ogen zagen ze dinsdag in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid hoe hun club zich een weg vocht naar de kwartfinale van de Champions League. En ook vandaag, bij terugkomst in Nederland, blijft de historische overwinning van Ajax op het Spaanse Real Madrid onwerkelijk voor de fans.

“We waren de beste. Dat zeer zeker,” vertelt een van de Ajacieden kort na de landing op luchthaven Schiphol. “Wat ze op het veld lieten zien, was echt super.” Een andere supporter vertelt hoe het stadion helemaal gek werd toen het eerste doelpunt viel. “Toen ging het gebeuren: 2-0, 3-0. En die zie je die Madrilenen in een keer afgaan, wij werden helemaal gek!”

Lees ook: Oud-Ajacieden feliciteren hun voormalige club met zege op Real Madrid

Nu Ajax door is naar de kwartfinales, hebben de fans stille hoop op een plek in de finale. “Maar laten we het maar met kleine stapjes doen. Dan komt het goed.” Mocht het toch niet zover komen, dan zijn de supporters in ieder geval getuigen geweest van de geschiedenis die hun club heeft geschreven: “Wat we nu mee hebben gemaakt, dat maken we denk ik nooit meer meer.”