Ajax biedt hulp aan na vondst granaat bij ADO Den Haag

Ajax biedt aan mee te werken aan het onderzoek naar de handgranaat die dinsdagochtend aan het supportershome van ADO Den Haag hing. “Mocht de politie ons nodig hebben bij het onderzoek naar de dader of daders, dan werken wij daar natuurlijk aan mee”, reageert een woordvoerder van de club uit Amsterdam.

De directie van Ajax heeft meteen contact opgenomen met hun collega’s van ADO Den Haag, nadat het nieuws over de granaat bekend was geworden. “Dit is een levensgevaarlijke situatie die we uiteraard afkeuren”, stelt de zegsman.

Andreaskruizen

Bij de plek waar de granaat was geplaatst waren drie andreaskruizen op het gebouw getekend. Die verwijzen naar het stadswapen van Amsterdam, wat zou kunnen betekenen dat de dader(s) een band met Ajax kunnen hebben.